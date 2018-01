Marie-Rose (56) heeft nog twee jaar te leven: "Soms doet het zo'n pijn dat je het zonder grappen niet volhoudt" Lachen met ongeneeslijk zieken? Marie-Rose (56) vindt dat geen taboe Annick Grobben

28 januari 2018

07u00 2 De Krant Mag je lachen met ongeneeslijk zieken? Kunnen ze om zichzelf lachen? Philippe Geubels vraagt het zich zondag af in zijn tv-programma 'Taboe'. En hoe paradoxaal het ook mag klinken, humor blijkt volgens kankerspecialist Wim Distelmans juist een erg krachtig wapen voor wie de dood in de ogen kijkt. Een veel gehanteerd wapen, ook. "Soms doet het zo'n pijn dat je het zonder grappen gewoon niet volhoudt", zegt de terminaal zieke Marie-Rose Verbiest. Haar zus Joke, een palliatief begeleidster, beaamt. "Onze stafvergaderingen, dat is soms: Geubels maal honderd."

Ze heeft nog twee jaar te leven. Max. Het verdict van uitgezaaide longkanker trekt zich niets aan van de jonge leeftijd van Marie-Rose - Louke - Verbiest, die amper 56 is. Trekt zich ook niets aan van wat ze straks moet achterlaten: een man, twee zonen, twee schoondochters en een kleinkind van vijf. Drie broers ook en een zus. Het verdict is nog vers. De longkanker dook een jaar geleden op, sinds december weet Louke dat haar lot bezegeld is. Maar haar motto? Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. "Je moét kunnen lachen als je zo'n diagnose krijgt, anders word je zot", zegt ze, thuis in Machelen, waar haar zus Joke (49) alvast een fles cava kraakt, "want hier drinken we nu alle dagen een glas op het leven". "Voor mezelf heb ik aanvaard dat ik er straks niet meer ga zijn, want ik ben gelukkig. Maar wanneer ik aan de achterblijvers denk, kan ik het soms heel zwaar krijgen."

"Op een lang leven, onkruid vergaat niet", wuift Joke de heftigheid van die woorden met een cynische toost weg. Louke kan daar om lachen. "Tuurlijk. Wat zou je willen? Dat wij hier heelder dagen zitten te wenen? Dan wordt het pas erg. Ik lach zelf met mijn eigen situatie. Wanneer ik in bad lig en ik geraak er niet meer uit omdat ik te moe ben, zeg ik tegen mezelf: 'Zie mij hier liggen! Ik zal al maar de stop eruit trekken, dan verdrink ik toch al niet.' En als ik al eens zit te zagen over de tien kilo die er is bijgekomen door de medicatie, grappen zelfs de kinderen soms: 'Mama, zijt blij dat ge dik wordt. Zoveel te langer duurt het voordat ge helemaal vermagerd zijt!' Dat is nog waar ook, hé. En Joke kan dan zeggen: 'Nu je nog wel de mooiste maar niet langer de slankste bent, heb je tenminste het voordeel dat je nieuwe kleren kan gaan shoppen!'" Galgenhumor heet dat dan.

