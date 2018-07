Marie-Lore pleegt al drie jaar overspel met haar beste vriend: "Vreemdgaan maakt van mij een betere vrouw voor mijn man" VERBODEN LIEFDES Annick Grobben

26 juli 2018

05u00 0 De Krant Vreemdgaan maakt dat ik een betere vrouw ben voor mijn man." Die zin lijkt op het eerste gezicht niet te kloppen. Maar voor Marie-Lore (30), die geregeld even wegspringt uit haar relatie om ook eens iets anders te beleven dan lepeltje-lepeltje vrijen, klopt het helemaal. De minnaar in haar leven is haar beste vriend. "Ik sta ervan te kijken hoe gemakkelijk overspel is."

"Het begint rustig.

Altijd.

Hij trekt mij langzaam naar zich toe en begint mij te kussen.

Hoe heviger het kussen, hoe groter de begeerte en het verlangen.

Hij kleedt mij uit.

Dan draait hij mij om.

In mijn ogen is dat precies zoals in 'Fifty Shades of Grey'."

Marie-Lore is razend koket. Ze straalt én fatsoen én ondeugendheid uit. Blondbruine lokken, bruin gebronsd. Slanke taille, stevige boezem, stevige billen. Haar jurk weet perfect wat er in de verf moet worden gezet en vooral: wat niet. Keurig opgevoed volgens de normen van liefhebbende maar strenge ouders en een damesschool met goede faam. Net iets te lief om snobistisch te zijn, al heeft ze zich dan gesetteld in een gezapige, chique buitenwijk waar je veel snobs kan vermoeden. Ze lijkt het perfecte leventje te leiden: al veertien jaar samen met haar knappe vent Dennis (30), twee bloemen van dochtertjes, een villa die veel licht capteert, een immense tuin mét zwembad en plaats voor twee grote wagens onder de houten carport.

Maar: Marie-Lore zou een personage uit de serie 'Desperate Housewives' kunnen zijn, in die zin dat niets is wat het lijkt. Ze is niet de vrouw die voor het volle pond gelukkig is in dit ogenschijnlijk perfecte plaatje, ze is niet de toegewijde echtgenote die iedereen denkt dat ze is. Drie jaar geleden - een half jaar na de geboorte van haar jongste - stortte ze zich opnieuw in de armen van haar beste vriend Alex (30) die ze al sinds haar jeugdjaren kent. Sindsdien bedriegt ze haar man zo ongeveer één keer om de maand. En niemand die haar grote geheim doorheeft.

Extra kilo's

