Maric ruilt Lokeren voor Lugano 20 augustus 2018

00u00 0

Verrassende transfer op Daknam. Mijat Maric verlaat immers Sporting Lokeren. De 34-jarige Zwitser keert deze week terug naar z'n thuisland, in de eerste plaats op vraag van zijn vrouw, die - samen met de twee kindjes die ze hebben - graag weer dichter bij haar familie wil wonen. Voor Maric ligt een tweejarig contract klaar bij FC Lugano, waar hij in 2002 zijn profcarrière begon. De centrale verdediger was de voorbije 9 jaar sterkhouder bij Lokeren (251 competitiewedstrijden, 38 goals). Maric verlaat Lokeren met een record: geen enkele verdediger in de clubgeschiedenis lukte zoveel doelpunten. (MVS)