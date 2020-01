Marianne zonder Vrees: magistrate deinst voor niks of niemand terug in zaak Bende van Nijvel

De Krant

“Ik heb de indruk dat het federaal parket de zaken effectief goed in handen heeft genomen; dat heb ik gemerkt toen Marianne Capelle in februari 2018 de leiding kreeg in het onderzoek en er weer heel serieus op het dossier wordt gewerkt”, zegt Walter Van Steenbrugge. Capelle staat bekend als

'Marianne zonder Vrees’, en volgens zij die al mochten kennismaken met haar is het hoopgevend dat zij het Bende-onderzoek leidt. “Wie niet terugdeinst voor Hell's Angels, piraten, de Italiaanse maffia en doodsbedreigingen uit het zwaarste drugsmilieu, zal ook in dit dossier blijven graven tot de onderste steen.”

De advocaten van de nabestaanden van de slachtoffers van de Bende van Nijvel reageren positief op het nieuws dat het federaal parket nieuw DNA-onderzoek wil verrichten in het dossier.