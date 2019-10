Exclusief voor abonnees Marianne Thyssen voorzitter raad van bestuur KU Leuven 31 oktober 2019

Marianne Thyssen (CD&V), die later dit jaar haar mandaat als Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken neerlegt, is de beoogde nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de KU Leuven. Die raad droeg Thyssen (63) voor als enige kandidaat-opvolger voor huidig voorzitter Herman Daems. Dat advies gaat nu naar de Inrichtende Overheid, waar een definitieve goedkeuring wacht op 7 november. Maar in de feiten is de beslissing wel al genomen: Thyssen is de enige kandidaat voor de functie. "Bij het zoeken naar een opvolger was het al snel duidelijk dat we graag een vrouw wilden", zegt Daems. "Daarnaast wilden we iemand die het Europese imago van de universiteit naar de buitenwereld zichtbaar kon maken." Thyssen zal de functie - het gaat niet over een voltijdse baan - opnemen vanaf 1 juni. (DM)

