Mariah Carey stoot Wham! van de troon 24 december 2018

'All I Want for Christmas Is You' van Mariah Carey was vorig jaar de meest gedraaide kersthit in ons land. Dat blijkt uit cijfers van auteursrechtenmaatschappij Sabam. Ze stoot daarmee 'Last Christmas' van het Britse popduo Wham! van de troon. Het brons gaat naar de Britse liefdadigheidsgroep Band Aid, met het nummer 'Do They Know It's Christmas?'. Het eerste Nederlandstalige nummer vinden we op plaats 5: 'Met kerst wil ik bij jou zijn' van de Nederlandse Willeke Alberti.