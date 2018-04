Mariah Carey lijdt aan bipolaire stoornis 12 april 2018

Zeventien jaar geleden werd bij Mariah Carey (48) een bipolaire stoornis vastgesteld. Maar nu pas komt de zangeres daarmee naar buiten. "Ik was voortdurend bang dat mensen me in de steek zouden laten", vertelt ze openhartig in het Amerikaanse blad 'People'. Mariah zat lang in de ontkenningsfase, maar zegt er nu open over te willen zijn. Ze zocht professionele hulp nadat ze naar eigen zeggen de moeilijkste jaren van haar leven doormaakte. "Het was een zware last om te dragen, en dat kon ik gewoon niet meer", aldus de wereldster, die momenteel in therapie is. "Mijn medicatie werkt ook behoorlijk goed. Ze maakt me niet te moe of traag. De juiste balans vinden is het belangrijkste. Het kan vreselijk isolerend zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik laat mijn ziekte mijn leven niet beheersen."

