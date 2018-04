Maria Callas treedt op als hologram in Bozar 40 jaar na overlijden 17 april 2018

De zangeres Maria Callas, die veertig jaar geleden overleed, treedt op 27 november op in de Brusselse Bozar, in de vorm van een hologram (foto). De digitale versie van de operavirtuoze zal worden begeleid door een 60-koppig symfonieorkest. Er zullen originele opnamen gebruikt worden, maar dan volledig geremasterd. De hightechshow werd bedacht door Stephen Wadsworth, de directeur van de afdeling opera aan de Juilliard School in New York, en werd al vertoond in verschillende theaters waar Maria Callas optrad, zoals La Scala in Milaan en de Metropolitan Opera in New York. Tickets zijn vanaf morgen verkrijgbaar.

