Margolie houdt er een affaire op na mét medeweten van haar echtgenoot: "Van de deur tot het bed, dat duurt tien seconden bij ons" Annick Grobben

20 juli 2018

05u00 0 De Krant Verboden liefdes. Bestaat er een onderwerp dat nog meer tot de verbeelding spreekt, vraagt redactrice Annick Grobben zich af. Vurige verlangens, leugens en bedrog, schuldgevoelens - of net niet - en hartstochtelijke seks, al dan niet op de vreemdste plekken en in het grootste geheim. Vrouwen die zich ontpoppen tot wulpse minnaressen om te ontsnappen aan de huwelijkse sleur, mannen die het eeuwige excuus van jager inroepen of gewoon het één en ander tekortkomen thuis. Vreemdgaan is van alle tijden en van overal, dus ook van bij ons in Vlaanderen. Zeven portretten.

Voor ondernemer/jurist Georges (59) - al drieëndertig jaar getrouwd met een nog altijd zeer knappe vrouw - hoort vreemdgaan bij het huwelijk. "Ik ben een winnaar en een jager, ik heb die spanning nodig." In een speciaal daarvoor aangekochte loft aan de Antwerpse Scheldekaaien deelt hij de lakens met de eveneens getrouwde Margolie (34), met wie hij nu al twaalf jaar een stomende affaire beleeft. Zijn echtgenote weet van niks, haar man weet - intussen - alles. "Van de deur tot het bed, dat duurt exact tien seconden bij ons."

Picture this: een kanjer van een loft, langs twee zijden omgeven door terrassen met fenomenaal uitzicht op de Schelde. Ook de master bedroom - kussenslopen en donsovertrek zijn getooid met vurige tijgerprints - geeft uit op Antwerpens mooiste. Het doet wat denken aan de 'Loft' van Erik Van Looy. Met dat verschil dat de eigenaar dit riante liefdesnest alleen heeft gekocht voor zijn eigen buitenechtelijke plezier met de minnares die nu al twaalf jaar zijn hart zot maakt. Er zijn drie sleutels in omloop: eentje voor hem, eentje voor de minnares en eentje voor de echtgenote. "Maar mijn vrouw komt hier nooit", zegt Georges, jurist van opleiding en succesvol zakenman van beroep, zelfverzekerd. "Haar leven speelt zich af in en rond onze villa in het noorden van de stad."

Alleen al zijn rijzige, imposante voorkomen en charisma vullen de hele loft. Zelfs zacht uitgesproken woorden hebben bijna als vanzelf een dwingend karakter. Deze man straalt uit dat hij kan krijgen wat hij wil hebben. "Dat is ook zo. Ik ben een winnaar. In zaken doen, in sport en in vrouwen. Ik zal ook altijd een jager zijn. Vroeger was ik God. Ik kon de mooiste meisjes van het dorp krijgen. Om de zoveel maanden keer ik nog eens terug naar mijn dorp, om een pint te drinken. Nog altijd ben ik daar 'de Georges'.

Op het plein aan de kerk zal niemand op mijn parkeerplaats gaan staan. Dat is nog altijd mijn plaats."

