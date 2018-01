Marghem teruggefloten: geen onderzoek naar nieuwe kerncentrale 00u00 0

Er zal dan toch niet berekend worden wat het kost om een nieuwe kerncentrale te bouwen. Dat heeft het kernkabinet gisteren beslist. De federale regering laat momenteel wel uitzoeken of het financieel haalbaar is om de huidige kerncentrales te sluiten in 2025 en op alternatieven over te schakelen. Federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) wilde "voor de volledigheid" ook de bouw van een nieuwe kerncentrale laten becijferen. Open Vld en CD&V begrepen niet waarom de minister absoluut een scenario wilde onderzoeken waar niemand - ook N-VA niet - om vraagt en waarvan de onbetaalbaarheid nu al duidelijk is. Premier Michel volgt die lijn en fluit zijn partijgenote terug. De bouw van een kerncentrale valt buiten het regeerakkoord en druist in tegen de wet op de kernuitstap. (ARA)

