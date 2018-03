Marghem kop van Jut in Parlement 15 maart 2018

"Marie-Christine Marghem (MR) saboteert de kernuitstap." Het was maar één van de vele striemende kritieken die de minister van Energie gisteren over zich heen kreeg tijdens een Kamerdebat over het uitblijven van een energiepact. Terwijl Marghem ook op de verantwoordelijkheid van de gewesten wees, werden de debatten heel persoonlijk. "Uw beleid is een wit blad. Premier Michel zal niet zo stom zijn om u in 2019 opnieuw aan te stellen, maar wij zullen nog de gevolgen dragen. U moet van dit dossier af", haalde Kristof Calvo van Groen uit. Op steun van coalitiepartners CD&V en Open Vld hoefde Marghem niet te rekenen, nadat ze zich eerder in interviews erg laatdunkend had uitgelaten over het niveau van hun energiespecialisten. (DDW)

