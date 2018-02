Marcq voor onbepaalde tijd out met klierkoorts 17 februari 2018

Flinke tegenvaller voor Essevee. Recordaankoop Damien Marcq is geveld door klierkoorts. "Hij zal terugkeren op het gepaste moment", jammerde Dury. "Maar momenteel kunnen we moeilijk inschatten of de ziekte zich in de begin- of eindfase bevindt. We kunnen er dus geen termijn op plakken." Aanvoerder Davy De fauw is wel opnieuw fit. (VDVJ)