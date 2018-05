Marcq maakt rentree in selectie 23 mei 2018

Zulte Waregem kan eindelijk opnieuw rekenen op zijn recordtransfer. Damien Marcq is verlost van de klierkoorts die hem ruim drie maanden aan de kant hield. "Ik kan wel niet zeggen of hij klaar is om te starten", aldus Dury. "Hij heeft hard gewerkt tijdens zijn ziekte en voelt zich fris. Hij mist wel ritme." Ook Doumbia (hamstring) is opnieuw fit, maar ontbreekt in de selectie. Net als Heylen. Gisteren stond de teller overigens op 8.500 verkochte tickets voor de finale tegen Lokeren. Late beslissers kunnen vandaag aan de loketten terecht.

