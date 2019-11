Exclusief voor abonnees Marco van Basten zegt 'Sieg Heil' op tv 25 november 2019

00u00 0

Ook voormalig voetballer Marco van Basten maakte zich schuldig aan een nazigroet. In de studio van het Nederlandse Fox Sports, waar hij als analist te gast was, zei Van Basten plots 'Sieg Heil' na een interview met de Duitse Heracles-trainer Frank Wormuth. Van Basten bood al snel zijn excuses aan en legde uit dat het een misplaatste grap was. Hij dreef naar verluidt gewoon de spot met het Duits van interviewer Hans Kraay. "Het was niet de bedoeling om mensen te shockeren. Mijn excuses", zei de 55-jarige ex-international. Ook de zender had het over een "opmerking die niet alleen vandaag, maar elke dag ongepast is". Wormuth zei dat hij zich niet beledigd voelde, maar dat hij wel begreep waarom er in Duitsland schande over werd gesproken. "Daar kan je vanwege de geschiedenis echt geen 'Sieg Heil' zeggen." Kraay noemde het "oliedom" en las ook een sms voor die Van Basten hem stuurde: "Het leven is net als voetbal. Soms schiet je raak, soms mis. Maar als je mis schiet, betekent dat niet dat je een slecht mens bent." (VH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu