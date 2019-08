Exclusief voor abonnees Marco Borsato danst al drie weken op 1 03 augustus 2019

'Hoe het danst' van Marco Borsato (52) staat al drie weken bovenaan de Ultratop. Goed nieuws voor onze favoriete zingende noorderbuur, die weer helemaal terug aan de top staat. 'Hoe het danst' kwam begin juni uit en is een samenwerking met de Nederlandse dj Armin van Buuren en zangeres Davina Michelle. Vorige week kreeg Marco Borsato nog een platina plaat voor het nummer op Suikerrock. Zijn 'Vlaamse vriend' Niels Destadsbader, zoals Borsato hem noemt, overhandigde hem het eerbetoon. "'Hoe het danst' is mijn zesde nummer 1-hit in Vlaanderen", vertelt Marco op zijn Instagrampagina. Zijn laatste dateert van eind 2013 en was 'Samen voor altijd', een duet met zijn dochter. "Het is echt fantastisch nieuws. Ik ben hier ongelofelijk blij en trots mee", zegt hij nog. 'Hoe het danst' is trouwens de enige echte zomerhit waarvan we nog kunnen spreken deze maanden. In Nederland kwam het nummer een maand eerder uit en daar stond het drie weken op 1. Momenteel staat het daar op de derde plaats. (JOBG)

