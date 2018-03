Marcia De Wachter stapt op bij Nationale Bank 20 maart 2018

De Nationale Bank moet op zoek naar een nieuwe directeur. Marcia De Wachter verlaat haar post om in de politiek te gaan. In principe had De Wachter, de voormalige rechterhand van gouverneur Fons Verplaetse, nog een mandaag tot 2020. Maar eind dit jaar stopt ze, zo meldt 'De Tijd'. Tijd om een ander project te starten, geeft ze aan. De Wachter krijgt de tweede plaats op de CD&V-lijst in Overijse aangeboden door lijsttrekker en schepen van Financiën Danny De Kock.