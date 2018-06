Marcelo en Thiago Silva roepen nerveuze Neymar op het matje 27 juni 2018

Het is nog niet het toernooi geweest van Neymar Junior. De superster van PSG en de Seleção werd in de opener tegen Zwitserland hardhandig aangepakt en raakte zichtbaar geïrriteerd. Eenzelfde beeld in de tweede wedstrijd tegen Costa Rica toen Neymar veelvuldig in de clinch ging met de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers, het kostte Neymar zelfs een gele kaart. Neymar vocht tijdens de partij zelfs een verbaal oorlogje uit met ploegmakker Thiago Silva toen die de bal wilde teruggeven aan de tegenstander. Brazilië won uiteindelijk én Neymar scoorde zijn eerste van het toernooi, zijn nerveuze gedoe werkte zijn ploegmakkers danig op de zenuwen. In die mate zelfs dat 'Senatoren' Thiago Silva en Marcelo hem de voorbije dagen op het matje riepen. "We hebben de allerbeste Neymar nodig om ver door te dringen in het toernooi", zei Thiago Silva, Neymars ploegmakker bij PSG. "Maar dat kan niet als hij zich constant laat opjagen en tegen zichzelf loopt te voetballen. Ik beschouw hem als mijn kleine broertje en hij moet beseffen dat we het allerbeste met hem voor hebben." Al kunnen we de frustraties van Neymar wel volgen. Geen speler op het WK tegen wie zo veel fouten werden begaan als tegen Neymar. Veertien stuks in amper twee wedstrijden. "De scheidsrechters hebben een verantwoordelijkheid om op te treden wanneer één speler geviseerd wordt", vindt Thiago Silva. Benieuwd hoe fel de Serviërs vanavond inhakken op Neymar en waar de Iraanse scheidsrechter Faghani de grens zal trekken. (KDZ)

