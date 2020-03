Exclusief voor abonnees Marc Van Ranst: "Tram is horror" 13 maart 2020

"De tram is horror", zegt viroloog Marc Van Ranst onomwonden. Moeten we het openbaar vervoer dan met z'n allen mijden? Tijdens de spitsuren is dat zeker aangeraden, aldus de viroloog. "Daarom proberen we werkgevers te overtuigen om te werken met glijdende uren", aldus Van Ranst. "Vooral de tram dient gemeden tijdens de spits: mensen zitten er kort op elkaar, hoesten..." Ondanks die risico's, worden er nergens concrete richtlijnen uitgevaardigd, zoals 'hou voldoende afstand' en 'neem bij een volle tram de volgende'. Bussen en trams niet laten uitrijden, is volgens minister Lydia Peeters niet aan de orde. "Dan leggen we álles lam. Eén op de vijf gezinnen is echt aangewezen op het openbaar vervoer."