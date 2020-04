Exclusief voor abonnees Marc Van Ranst dankt naamgebaar aan z'n trui 20 april 2020

Virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht hebben van de dovengemeenschap een naamgebaar gekregen. Bij Van Ranst verwijst het naar zijn truien met een V-hals, bij Van Gucht is het een verwijzing naar een litteken aan zijn onderlip. "De volledige naam spellen is lastig en kost veel tijd", zegt Serge Vlerick, doventolk bij de persconferenties van het Nationaal Crisiscentrum. "Daarom ontstaan vaak ideeën om iemand een naamgebaar te geven, op basis van een uiterlijk kenmerk of een karaktertrek." Het naamgebaar is definitief. "Ook als Van Ranst binnenkort geen truien met een V-hals meer zou dragen, zal zijn gebaar hetzelfde blijven", aldus Vlerick.