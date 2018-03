Marc Van Peel stopt met politiek 20 maart 2018

00u00 0

Marc Van Peel, de Antwerpse havenschepen voor CD&V, komt niet meer op bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Hij gaat met politiek pensioen. Zijn verwachte plaats als lijstduwer wordt ingenomen door Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer. Van Peel is 68. Dat heeft meegespeeld in zijn beslissing. "Dit is het juiste moment, in plaats van een legislatuur te veel." De komst van Kris Peeters naar Antwerpen was nog een factor. Van Peel had intern al aangegeven dat hij geen mandaat meer nastreefde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN