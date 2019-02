Marc De Bel schrijft per toeval "visionair boek" 15 februari 2019

Zonder het goed te beseffen, heeft jeugdschrijver Marc De Bel een boek geschreven dat door sommigen al 'de bijbel voor de klimaatspijbelaars' wordt genoemd. "In 'De Ridders van het Cruysembos' zijn alle volwassenen te bang om iets te ondernemen. Vijf jongeren nemen het heft in handen en trekken eropuit om de wereld wakker te schudden en te bevrijden van de dreiging", vertelt De Bel. "Ik heb dit boek al geschreven in de zomer van vorig jaar. Alsof ik het visionair heb geschreven." (DCRB)