Marc Coucke trakteert zichzelf, maar dat eindigt op financiële kater €15 miljoen 16 april 2018

00u00 0

Ondernemer Marc Coucke is al zeker 15 miljoen euro armer door juridisch gehakketak met het Amerikaanse bedrijf Perrigo. Dat is de overnemer van Couckes Omega Pharma. De zakenman had de Omega Pharma-aandelen die hij aanhield in zijn holding Alychlo gestopt, het vehikel waarmee hij ook investeringen doet. Maar door een op til zijnde belastingverhoging wilde hij vorig jaar 50 miljoen euro uit die holding halen. Veel bedrijfsleiders slaagden erin de nieuwe belastingwet - waarbij kapitaal dat uit een vennootschap wordt gehaald, wordt belast aan 30% - te snel af te zijn, maar Perrigo stak er een stokje voor bij Coucke. Toen hij zichzelf op de 50 miljoen wilde trakteren, dagvaardden de Amerikanen hem. Die stap kost Coucke dus hoe dan ook 15 miljoen euro, want zelfs als de Amerikanen hun claim verliezen, zal hij 30% belasting moeten betalen op het bedrag.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN