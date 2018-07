Marc Coucke aast op twee golfbanen in Durbuy 14 juli 2018

Een restaurant heeft hij er al, net als een hotel, een camping en een avonturenpark. Maar nog is Marc Coucke het Waalse stadje Durbuy niet beu, want hij aast op twee golfbanen. Hij voert gesprekken met de Nederlandse multimiljonair Eric Wilborts - de oprichter van fitnessketen Basic-Fit - om de Club Golf de Durbuy in deelgemeente Barvaux-sur-Ourthe over te kopen, net als de Five Nations in het nabijgelegen Méan. Die laatste heeft ook een golfhotel. De verkoop is echter nog niet rond, en dus wil de entourage van Coucke de aankoop nog niet bevestigen. Coucke plant in Durbuy ook nog een museum met werken van de Franse kunstenaar Marcel Duchamp.

