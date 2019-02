Marathon van drie uur is er te veel aan voor Mertens WTA DUBAI 19 februari 2019

00u00 0

48 uur na de grootste titel uit haar carrière verloor Elise Mertens (WTA 16) in de eerste ronde van Dubai met 7-5, 4-6, 5-7 van de Chinese kwalificatiespeelster Lin Zhu (WTA 107). Voor de winnares van Doha was de bijna drie uur durende marathon er net te veel aan. Mertens knokte nog voor wat ze waard was, stak bij 3-1 in de derde set ook haar hand uit naar de overwinning, maar bleek uiteindelijk niet genoeg benzine meer in de tank hebben. Voor de 25-jarige Zhu was het de mooiste zege uit haar carrière, voor Mertens was het een logische decompressie na haar opmerkelijke week in Qatar. In de derde set van deze slijtageslag vroeg Mertens enkele keren de kinesist op de baan voor een heupprobleem en kende ze, puur van vermoeidheid, ook enkele emotionele momenten. "Zij is een competitiebeest en vecht altijd tot het einde", zei een eveneens kapot zittende Zhu. "Ik wist hoe ze ging spelen omdat we elkaar vorig jaar al eens ontmoet hebben. Ik wist dan ook dat het sowieso zwaar ging worden. Ik ben echt wel blij dat ik uiteindelijk deze match kon winnen." Mertens heeft nu enkele dagen tijd om op adem te komen. Begin maart vertrekt ze naar de VS voor een vijf weken durende tournee met daarin het belangrijke tweeluik Indian Wells-Miami en het eerste graveltoernooi van het jaar in Charleston. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN