Marathon San Diego even stilgelegd door schietincident 04 juni 2018

In San Diego, in de Amerikaanse staat Californië, heeft de politie gisteren een schutter opgepakt in de buurt van de Rock 'n' Roll Marathon. Volgens lokale media loste een vrouw schoten in een parkeergarage in de buurt van de aankomst. Een agent zou gewond zijn geraakt omdat hij per ongeluk in zijn eigen voet schoot. De marathon werd stilgelegd en 4.900 lopers werden in een veilige zone geleid. Na 10 minuten konden ze verder. Het incident was niet gelinkt aan de marathon.