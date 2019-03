Maradona wil drie kinderen erkennen in Cuba 09 maart 2019

Ook na zijn carrière blijft Diego Maradona indrukwekkende cijfers voorleggen. De voetballegende zal binnenkort drie kinderen - bij twee verschillende vrouwen - erkennen in Cuba. Maradona verbleef er tussen 2000 en 2005 om af te kicken van cocaïne. "Diego wil zijn verantwoordelijkheden opnemen na een DNA-test", klinkt het bij zijn advocaat. Officieel heeft de Argentijn al vijf kinderen bij vier vrouwen. Dochter Giannina, die al langer in onmin leeft met haar vader, reageerde cynisch via sociale media. "Hij ontbreekt er nog drie om een ploegje van elf te vormen", schreef ze. "Komaan, je kan het." (VDVJ)