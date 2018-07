Maradona wil Argentinië gratis coachen 04 juli 2018

Diego Maradona wil graag weer Argentinië coachen, vertelde hij op de Venezolaanse televisie. "Ik wil de nationale ploeg voor niets gaan trainen", zei Maradona, die eerder al Argentinië tijdens het WK 2010 leidde. Dat verhaal liep toen op een sisser af in de kwartfinale tegen Duitsland (0-4). De nu 57-jarige Maradona leefde op het WK in Rusland fel mee met zijn ploeg. De druk op bondscoach Jorge Sampaoli om op te stappen na de exit tegen Frankrijk is groot, ondanks een doorlopend contract. (BF)