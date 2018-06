Maradona uit zware kritiek op toewijzing aan VS, Canada en Mexico 15 juni 2018

"Er is geen passie voor het voetbal in deze landen." Diego Maradona kan niet leven met de toewijzing van het WK 2026 aan de VS, Canada en Mexico. Op de Latijns-Amerikaanse tv-zender Telesur spuwde 'Pluisje' zijn gal over de recente toekenning. "De Amerikanen wilden wedstrijden van vier keer 25 minuten introduceren om meer reclame te kunnen uitzenden. De Mexicanen verdienen het niet. Die winnen op een WK twee wedstrijden en moeten dan naar huis. De Canadezen hebben ongetwijfeld goeie skiërs", merkte Maradona cynisch op.