Exclusief voor abonnees Maradona: "Napoli-voorzitter, laat Mertens niet gaan" 26 oktober 2019

00u00 0

Diego Maradona hoopt vurig dat Dries Mertens bij Napoli blijft. Dat vertelt 'Pluisje' in een interview met het Italiaanse 'Corriere dello Sport'. "Het is oké om op zoek te gaan naar een hoger salaris, maar nergens anders ter wereld is Mertens zo geliefd en wordt hij zo gerespecteerd en verwend als in Napels."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen