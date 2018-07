Maradona komt aan bij nieuwe club in halve tank 17 juli 2018

00u00 0

Diego Maradona kwam gisteren aan in het Wit-Russische Brest voor zijn eerste dag als voorzitter van eersteklasser Dinamo Brest. De Argentijn, die in een opvallende wagen zijn opwachting maakte, was meteen goed voor een opmerkelijke uitspraak. Hij zou graag de autocratische president Aleksandr Lukashenko ontmoeten. "Ik kende Fidel Castro, Hugo Chavez en Moammar Kadhafi en momenteel kan ik het goed vinden met Vladimir Poetin. Nu zou ik graag een foto willen met Lukashenko. Ik hoop dat hij achteraf supporter wordt van onze club." Maradona tekende in mei een contract voor drie jaar bij Brest. Hij moet voor de "strategische ontwikkeling" van de club zorgen. (TLB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN