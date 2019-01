Maradona in ziekenhuis 05 januari 2019

Zorgen om Diego Maradona (58). De Argentijnse legende werd gisteren tijdens zijn vakantie naar een ziekenhuis in Buenos Aires gebracht met een interne bloeding aan de maag. Hij onderging vervolgens een endoscopie. Nochtans was er enkele uren eerder eerder goed nieuws. Maradona zou zijn contract als trainer bij de Mexicaanse club Dorados de Sinaloa verlengen. Dat liet zijn manager weten. Voorlopig neemt de assistent-trainer de taken over tijdens zijn afwezigheid. (VDVJ/PJC)