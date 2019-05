Exclusief voor abonnees Manu Ferrera met Wilmots naar Iran 28 mei 2019

Manu Ferrera (60) wordt assistent-coach van Marc Wilmots bij Iran. Ferrera was sinds 2008 aan de slag bij AA Gent, eerst als assistent-coach, later als jeugdcoördinator en recent als beloftencoach. Ferrera kreeg van AA Gent de mogelijkheid om door te schuiven naar een andere functie, maar hij besliste gisteravond om in te gaan op het voorstel van Wilmots. Die mocht twee assistenten meenemen naar Teheran. Naast Ferrera koos de voormalige Belgische bondscoach voor Laurent Spinosi, een 56-jarige keeperstrainer die actief was bij de reserven van Olympique Marseille. (RN)