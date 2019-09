Exclusief voor abonnees Mantelzorgster weg met geld en horloge van vrouw in coma? 24 september 2019

Een 56-jarige vrouw uit Brugge hangt 12 maanden cel boven het hoofd voor het bestelen van een vrouw die in coma lag. Carine D. werkte als mantelzorgster voor het 69-jarige slachtoffer, maar ontkent grotendeels. Het slachtoffer kwam op 6 juli vorig jaar ten val en belandde in een coma. Vier dagen na de opname zag de stiefzoon van het slachtoffer de bromfiets van Carine D. voor haar woning. "Hij belde aan en de beklaagde deed open", vertelde de procureur. "Bij een rondgang in het huis stelden de kinderen en stiefkinderen vast dat een enveloppe met 500 euro cash, een gouden horloge en een bankkaart verdwenen waren." Met de bankkaart werd 800 euro afgehaald, wat D. ook toegeeft. De andere diefstallen betwist ze. Het slachtoffer is op 23 juli overleden. Uitspraak op 21 oktober. (SDVO)