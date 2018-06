Mannschaft met moeite 09 juni 2018

Moeizaam. De zege van Duitsland tegen Saoedi-Arabië gisterenavond was alweer niet overtuigend. Nochtans kwam de Mannschaft voor de rust 2-0 voor. Werner en een eigen doelpunt van Omar Hawsawi zorgden voor de goals. Doordrukken deden ze niet, het voetbal was matig. Tien minuten voor tijd kwamen de bezoekers opnieuw in de wedstrijd. Al-Jassim trapte binnen in de rebound, nadat Al-Sahlawi een strafschop gemist had. In het slot kwam Duitsland nog goed weg, Hummels voorkwam de gelijkmaker met een uitstekende tackle. "De fans moeten zich geen zorgen maken. Wij zijn een toernooiploeg", zei Marco Reus. "We hebben nog tijd."

