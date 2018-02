Mannetje voor wolf Naya op komst? 24 februari 2018

Is er een vriendje voor wolf Naya op komst? Daar lijkt het alvast op, want in de omgeving van de Nederlandse stad Wageningen is deze week een wolf gezien. 's Morgens in het schijnsel van de koplampen van een wagen, enkele uren later zo'n 10 kilometer verder langs de Nederrijn. In de namiddag liep de wolf al in de zuidelijke rand van de Veluwe.

