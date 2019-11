Exclusief voor abonnees Mannenploeg achtervolging niet naar Tokio 08 november 2019



Gerben Thijssen, Fabio Van den Bossche, Robbe Ghys en Rune Herregodts (zijn achtervolgingsfiets geraakte toch nog in Schotland) reden op de Wereldbeker piste in Glasgow in de kwalificaties van de ploegenachtervolging 4'00''951, de elfde tijd. Daarmee mogen ze hun droom opbergen om naar Tokio 2020 te trekken. Annelies Dom, Lotte Kopecky, Jolien D'hoore en Shari Bossuyt reden in de reeksen ploegenachtervolging de vierde tijd. Met 4'21''578 bleef het Belgische kwartet een halve seconde boven het eigen record. Vandaag strijden ze tegen Engeland om een plaats in de finale. De Britten klokten de snelste tijd (4'16''037). Onze rensters moeten voor Frankrijk eindigen om de kansen op kwalificatie voor de Spelen gaaf te houden. De Fransen werden in de reeksen derde en strijden tegen Duitsland om een finaleticket. (FHN)

