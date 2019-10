Exclusief voor abonnees Mannen met vriendin zijn aantrekkelijker 03 oktober 2019

Mannen die moeite hebben om een partner aan de haak te slaan, kunnen het best op jacht gaan met een mooie, ingehuurde vriendin aan de zijde. Andere vrouwen zullen de man in kwestie meteen een stuk mooier en aantrekkelijker vinden dan wanneer hij solo ten tonele verschijnt. Het idee erachter is dat de man al is gekeurd en goed is bevonden door de andere vrouw en dat maakt hem aantrekkelijk en bespaart andere vrouwen veel tijd en moeite. Een onderzoek met bewerkte foto's bevestigt de theorie die in de dierenwereld onder meer al bij muizen, kwartels en vissen werd vastgesteld. Bij 18 foto's van mannen werd een fictieve foto van een aantrekkelijke vrouw gefotoshopt en 16 keer vonden vrouwen hem aantrekkelijker dan wanneer hij solo op de foto stond. Meer zelfs: het onderzoek toonde aan dat hoe knapper de bijhorende partner, hoe begeerlijker de man in kwestie.

