Mannen met hartziekte sterven sneller door stress dan vrouwen 07 juni 2018

Mannen met aandoeningen zoals diabetes of hartfalen hebben 68 procent meer kans om vroegtijdig te sterven wanneer zij ook veel stress ervaren op het werk. Bij vrouwen heeft stress dat effect niet. Dat blijkt uit een onderzoek van University College London. De onderzoekers volgden 100.000 personen van wie een deel leed aan cardiometabole aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Bij het onderzoek werd gekeken naar hun gezondheid en in hoeverre zij last hadden van stress op het werk. De conclusie is dat werkstress voor mannen met een cardiometabole aandoening net zo gevaarlijk is als roken en zelfs nog risicovoller dan overgewicht of cholesterol. (PhG)