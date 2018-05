Mannen met een missie 24 mei 2018

00u00 0

'The gang' op pad. Met de 'godfather' van de Rode Duivels op kop: Vincent Kompany. Charisma troef op training in Tubeke. Nog meer dan anders met zo'n ongeschoren baard. In zijn zog Thorgan Hazard, De Bruyne, Benteke, Kabasele en Batshuayi. Ook Chadli, Dembélé en Alderweireld trainden, alleen Jan Vertonghen bleef binnen voor een aangepast programma in de fitness.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN