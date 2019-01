Mannen krijgen het later 14 januari 2019

Volgens de Stichting tegen Kanker krijgen in ons land elk jaar ongeveer 80 mannen borstkanker, tegenover meer dan 10.000 vrouwen. Borstkanker bij mannen neemt dus minder dan 1% van alle gevallen in België voor zijn rekening. Mannen worden ook later getroffen: de gemiddelde leeftijd van een man met borstkanker ligt tussen 60 en 65 jaar, dat is gemiddeld 5 jaar later dan bij een vrouw.