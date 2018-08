Mannen, kaartlezen is kwestie van discriminatie 11 augustus 2018

Mannen zijn beter in kaartlezen dan vrouwen, maar het is geen aangeboren talent. Dat besluiten wetenschappers van de University College of Londen. Zij vermoeden dat discriminatie aan de basis ligt van dit verschil. In een groot onderzoek rond dementie kwamen ze erachter dat manlief veel beter een kaart kan hanteren in landen waar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen het grootste is. Staan mannen en vrouwen meer op dezelfde voet in een land, dan is het verschil in oriëntatievermogen tussen beide geslachten veel kleiner. Het team van wetenschappers concludeert dan ook dat beter kunnen kaartlezen een cultureel gegeven is. En dat het dus weinig met kennis of talent te maken heeft.