Mannen halen vrouwen langzaam in 10 augustus 2018

00u00 0

Vrouwen leven nog steeds langer dan mannen, maar de kloof wordt wel almaar kleiner. Dat blijkt uit een Britse studie, maar gaat ook op voor België. Waar de vrouwen in ons land hun levensverwachting tussen 2005 en 2010 nog met zo'n acht weken per jaar zagen toenemen, is dat jaarlijkse surplus sindsdien gekrompen tot vijf weken. Ondertussen zien de Belgische mannen hun geschatte eindpunt al tien jaar lang met zo'n 12 weken per jaar toenemen. Daardoor is de kloof tussen beide geslachten, die bij de eeuwwisseling nog meer dan zes jaar bedroeg, inmiddels gekrompen tot minder dan vijf jaar. Oorzaak van de evolutie is het feit dat vrouwen enkele tientallen jaren geleden meer zijn beginnen te roken én werken, wat hun blootstelling aan overlijdensrisico's vergrootte. Een baby die vandaag in Vlaanderen geboren wordt, heeft een levensverwachting van 82,2 jaar. Dat is aanzienlijk meer dan Brusselse (81,2) en Waalse (79,6) borelingen. (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Vlaanderen

België

samenleving