Mannen gisteren laat in actie 29 augustus 2018

David Goffin (ATP 10) moest geduld uitoefenen vooraleer hij gisteren mocht aantreden in zijn eerste ronde tegen de Italiaanse kwalificatiespeler Federico Gaio (ATP 242). Het was in de late namiddag toen hij aan zijn eerste ronde begon. Ruben Bemelmans (ATP 128) kwam wel al in actie tegen de jonge Spanjaard Jaume Munar (ATP 85). Bij het ter perse gaan had de Limburger de eerste set met 7-5 binnengehaald en de tweede set met 3-6 verloren. Bemelmans was als lucky loser in het toernooi geraakt.