Mannen gaan naakt voor strijd tegen borstkanker 29 november 2018

Niet met 'fijne vleeswaren', maar met producten uit hun versafdeling poseren twaalf mannelijke Carrefour-medewerkers naakt voor een unieke kalender. Met 'Heroes' willen de supermarktketen en borstkankerorganisatie Pink Ribbon tonen dat (borst)kanker meer doet dan in de kleren kruipen. De 'helden' van Carrefour gaven zich niet enkel fysiek bloot voor de lens van fotografe Lieve Blancquaert, maar raapten ook de moed bijeen om hun ervaring met (borst)kanker te delen. Ieder van hen heeft het over iemand uit zijn nabije kring die met de ziekte werd geconfronteerd. De naaktkalender is voor 9,99 euro te koop bij Carrefour. De opbrengst gaat naar Pink Ribbon, dat zich onder meer inzet voor preventie en opsporing van borstkanker en psychosociale zorg voor patiënten. (SPK)

