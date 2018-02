Mannen en vrouwen begrijpen elkaar amper 20% van de tijd 09 februari 2018

'Mijn vrouw/man begrijpt me niet?' Het cliché klopt: in amper 20% van de gevallen kunnen we juist inschatten wat onze partner denkt of voelt, zo blijkt uit de doctoraatsstudie van klinisch psychologe Céline Hinnekens aan de Universiteit van Gent. Ze liet 150 Vlaamse koppels tussen 18 en 76 jaar zo'n 10 à 12 minuten discussiëren voor een camera, over een onderwerp dat binnen hun relatie wel eens voor conflicten zorgt. Achteraf moesten de koppels vragen over hun partner oplossen die duidelijk maakten of ze de gedachten en gevoelens van hun geliefde juist konden inschatten. Conclusie: we slaan de bal grandioos mis. Slechts in een vijfde van de gevallen konden de koppels juist benoemen wat er door het hoofd ging van hun partner tijdens de discussie.

