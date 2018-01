Mannen daten liefst met blondine, maar willen wel brunette als vrouw 00u00 0

Wat veel mannen (en vrouwen) misschien al stiekem wisten, is nu bevestigd door een studie: de heren gaan het liefst met een blondine op date. De Augsburg University in het Amerikaanse Minnesota onderzocht 110 mannen, die foto's van vrouwen met blond, bruin of zwart haar afwisselend te zien kregen op een computerscherm. De wetenschappers ontdekten dat de mannen vrouwen met blond haar jonger en gezonder inschatten. Bovendien beoordeelden de respondenten blondines ook als losbandiger, waardoor mannen hen sneller zouden kiezen om uit te gaan. Maar een relatie met een blondine? Nee, dan liever een bruinharige vrouw. De onderzoekers koppelen hun bevindingen aan de evolutietheorie. "In de oertijd was de haarkleur al bepalend in de keuze van een partner. Omdat de haarkleur vaak donkerder wordt naarmate je veroudert, werden vrouwen met lichter haar ingeschat als jonger en vruchtbaarder." (YDS)

