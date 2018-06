Mannen 70 TC Koksijde kronen zich tot kampioen 01 juni 2018

Voorzitter Jos Exsteens van TC Koksijde heeft al de champagne mogen bovenhalen, want de mannen 70 staken in afdeling 2 de titel op zak. TC Koksijde werd overigen sook al supra gewestelijk kampioen. Voor reeksen waar er te weinig West-Vlaamse ploegen ingeschreven waren, werd er een samenvoeging met de Oost-Vlaamse clubs gedaan zodat iedereen voldoende aan spelen toekwam. In een poule van vijf eindigde TC Koksijde als eerste met 7 punten en finishte dus voor TC Beukenhof, Ostend TC, TC Velina en TC Bloemenhof. De kampioenenploeg werd gevormd door Ives Delvael, José Hillewaere, Eric Decadt, Michel Homblé en dubbelspelers Adrien Van Kerckhoven en Jean-Paul Donnez.

