Mannelijke/oudere advocaat verdient dubbel zoveel 13 maart 2018

Mannelijke advocaten verdienen gemiddeld het dubbele van hun vrouwelijke collega's. Dat blijkt uit een studie van het Centrum Perelman van de faculteit Rechten en Criminologie van de ULB. Het grote verschil in loon wordt deels verklaard door de leeftijdspiramide. Hoewel het beroep vervrouwelijkt (2.349 advocates op 5.123), zijn de vrouwen vooral twintigers (65%) en dertigers (53%). Het is pas na de 40, een leeftijdscategorie waarin mannen het sterkst vertegenwoordigd zijn, dat het loon stijgt. De advocaten zeggen dat ze minimaal 40 tot 49 uur per week werken. Voor één op de vijf is dat zelfs tussen de 60 en 79 uur.

