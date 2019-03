Manneken Pis plaste 1.500 liter per dag in riool 25 maart 2019

De tijd dat 's lands bekendste wildplasser ongegeneerd z'n gang kon gaan, is voorbij. We hebben het over Manneken Pis. Uit een doorlichting van de verspilling door de Brusselse fonteinen, is gebleken dat het jongetje liefst 1.500 liter drinkwater per dag in de riolering liet vloeien. En dat kan niet meer in deze tijden van klimaatbewustzijn, vindt het stadsbestuur. Gelukkig betekent dit niet dat het kraantje dat Manneken Pis bevoorraadt, dichtgedraaid wordt. Nee, voortaan zal zijn 'urine' in een gesloten circuit terechtkomen, zodat geen water meer verloren gaat.

