Manneken Pis besmeurd 26 augustus 2019

Onbekende vandalen hebben Manneken Pis besmeurd met gele verf. Dat gebeurde vrijdagnacht of zaterdagochtend, zo meldt de lokale politie van Brussel. Er is een proces-verbaal opgesteld. "We zullen de beelden van de bewakingscamera's in de omgeving analyseren", zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. "Voorlopig hebben we nog geen verdachte geïdentificeerd."

